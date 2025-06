Anime riceve il premio più inaspettato dai Guinness World Records

Il mondo degli anime è in fermento, con produzioni che non solo conquistano il pubblico, ma stabiliscono record sorprendenti nei Guinness World Records. Tra queste, la serie “100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really...” ha fatto il suo ingresso trionfale, ricevendo un premio inaspettato e catturando l’attenzione globale. Un risultato che dimostra come l’animazione giapponese continui a sorprendere e a superare ogni aspettativa. La passione per gli anime non conosce limiti, e questa vittoria ne è la prova concreta.

Il panorama degli anime sta vivendo un periodo di grande fermento, con alcune produzioni che si distinguono non solo per il successo commerciale o di streaming, ma anche per record insoliti e sorprendenti. Tra queste, una serie ha recentemente fatto notizia per aver stabilito un primato mondiale inaspettato, attirando l'attenzione di appassionati e media internazionali. la serie anime "100 girlfriends who really, really, really, really, really love you" conquista un record mondiale. un riconoscimento inatteso: il record del monologo più lungo in animazione giapponese. Contrariamente ai consueti record legati a numeri di visualizzazioni o vendite streaming, questa produzione parodica di commedie romantiche ha ottenuto un riconoscimento particolare dal Guinness dei Primati.

