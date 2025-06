Anguria per dimagrire | sì o no?

Ma quando si tratta di perdere peso, l'anguria può essere considerata un alleato o un nemico? Dolce e irresistibile, questa frutta estiva sembra fatta apposta per soddisfare la voglia di dolcezza senza sensi di colpa. Tuttavia, è davvero adatta a chi desidera dimagrire? Scopriamolo insieme: l’anguria può essere integrata nella dieta o meglio evitarla, per raggiungere i nostri obiettivi di peso senza rinunciare al gusto.

L’anguria è uno di quei frutti che si mangiano a cuor leggero: dolce, succosa, rinfrescante, è il simbolo dell’estate, delle giornate calde in spiaggia o in terrazza, dei pranzi in famiglia all’ombra di un pergolato. La tagliamo in grandi fette generose e la offriamo con un sorriso: «Vuoi un po’ di anguria?» difficilmente incontra un no. È la regina dell’estate, amata perché disseta e perché, diciamolo, non è la banana che guardiamo con sospetto quando siamo a dieta. Affezionati all’idea che “tanto è acqua”, la consumiamo a volontà: a colazione, a merenda, dopo i pasti e persino durante, per esempio nella sempre più popolare insalata di anguria e feta. 🔗 Leggi su Dilei.it