Angiolini al timone della multiservizi | Darò il massimo

Ratificata, dall'assemblea dei soci di Asm (azienda partecipata del Comune di Codogno che gestisce l'igiene ambientale in città), la nomina a presidente di Luigi Angiolini (nella foto), in quota a Fratelli d'Italia. Raccoglie il testimone da Andrea Negri, in quota Lega. Nei giorni scorsi ne avevano discusso i segretari dei partiti politici di centrodestra, che dovevano indicare il nome del nuovo vertice dell'ente di viale Trieste. Da quanto si era appreso, Forza Italia avrebbe cercato di forzare la mano chiedendo con decisione la presidenza ma trovando la resistenza degli altri alleati e si sono vissute ore di tensione.