Anghiari celebra il Palio della Vittoria | domenica 29 giugno torna la corsa storica tra storia e spettacolo

Preparatevi a rivivere un weekend di emozioni e storia ad Anghiari, dove il tradizionale Palio della Vittoria torna a incantare con la sua XXII edizione. Domenica 29 giugno, tra rievocazioni e spettacoli, si celebra la vittoria e l’eredità di un passato glorioso, proprio nel giorno in cui, 585 anni fa, si combatté la leggendaria Battaglia di Anghiari. Un evento imperdibile che unisce storia, arte e passione toscana, chiudendo in bellezza questa estate indimenticabile.

Torna ad Anghiari uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana: il Palio della Vittoria, giunto nel 2025 alla sua XXI edizione dell’era moderna, si svolgerà domenica 29 giugno, nel giorno in cui – esattamente 585 anni fa – si combatté la celebre Battaglia di Anghiari (1440), evento cruciale nella storia della Toscana, reso immortale anche dal leggendario dipinto perduto di Leonardo da Vinci. Organizzata dall’ Associazione Culturale Palio della Vittoria, la manifestazione si aprirà nel tardo pomeriggio con una grande rievocazione storica: sfilata in costume, ingresso in Piazza Baldaccio dei Sindaci, dei cavalieri e dei cortei provenienti dai Comuni partecipanti, tra cui Anghiari, Sansepolcro, Firenze e Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Anghiari celebra il Palio della Vittoria: domenica 29 giugno torna la corsa storica tra storia e spettacolo

