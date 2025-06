Angelo Madonia si allontana dai social | Non sono disposto a sopportare tutto questo La vita vera chiama

Angelo Madonia sceglie di spegnere i social per tornare alla realtà, dichiarando: "La vita vera chiama". Un gesto che invita a riflettere sui limiti e sul valore delle relazioni autentiche, lontano dalle superficialità del mondo digitale. Con questa decisione, Madonia ci ricorda l'importanza di riscoprire sé stessi e il contatto umano reale, lasciando alle spalle un universo virtuale spesso sfuggente e ingannevole. Continua a leggere.

Angelo Madonia ha annunciato la sua volontà di mettere il suo profilo Instagram in modalità offline. Attraverso una story ha spiegato che "la vita vera chiama": "I social ormai sono dei luoghi dove tutto è concesso. In questo momento non sono disposto a tutto questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

