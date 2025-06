Android 16 introduce le notifiche contro le torri cellulari spia ma non per tutti

Android 16 si prepara a migliorare la sicurezza dei propri utenti introducendo notifiche specifiche contro le torri cellulari spia. Questa novità, ancora in fase di rollout, rappresenta un passo importante nella lotta alle minacce invisibili, offrendo maggiore controllo e consapevolezza. Tuttavia, non tutti gli utenti beneficeranno immediatamente di questa funzione. Scopriamone insieme i dettagli e le implicazioni di questa innovazione.

