Andrea Delmastro Gratteri spiazza la sinistra | Lo criticano ma le cose le ha fatte

"Tutte le critiche a Delmastro ma Delmastro le cose le ha fatte": Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica a Napoli, spiazza tutti con queste parole nei confronti del sottosegretario alla Giustizia con cui in passato non è mai stato troppo tenero. A entusiasmarlo, come riporta il Giornale, è stata la recente gestione delle carceri italiane di alta sicurezza (As). In particolare, l’effetto della circolare con cui il ministero della Giustizia ha ordinato la chiusura permanente delle celle in quei reparti. Mentre nel reparto piĂą duro, il 41 bis, ci sono i capimafia ritenuti piĂą pericolosi, per i detenuti con un rischio di poco inferiore viene applicata la cosiddetta As, che in teoria prevederebbe restrizioni severe quasi alla stessa misura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it