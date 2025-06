Andrea Damante sorprende Elisa Visari con un baby shower indimenticabile!

trovata immersa in un universo di affetto e sorprese, un ricordo che rimarrà per sempre nel cuore di entrambi. Tra emozioni e dettagli curati con amore, Andrea ha dimostrato ancora una volta quanto sia speciale il loro legame e quanto desideri rendere questa attesa ancora più indimenticabile. Un vero e proprio inno alla felicità e alla famiglia in crescita.

Un party pieno di amore e dettagli speciali: ecco come Andrea Damante ha regalato a Elisa Visari un momento magico per il loro primo figlio in arrivo. Un pomeriggio speciale. A Milano, tra palloncini azzurri e sorrisi complici, Elisa Visari ha vissuto un baby shower inaspettato, organizzato in gran segreto da Andrea Damante insieme alle sue amiche. Lei non se lo aspettava, non immaginava di aver bisogno di un momento così dolce. E invece si è ritrovata circondata di affetto, sorpresa, felicità. Le foto che ha condiviso raccontano di abbracci sinceri, torte decorate, dettagli curati con amore. Un piccolo mondo creato per accogliere il loro primo figlio, un maschietto in arrivo a settembre. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv