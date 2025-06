Andrea Capobianco | A queste ragazze va detto grazie per ciò che fanno con la Francia ce la vogliamo giocare

Nonostante il risultato amaro, Andrea Capobianco e le ragazze italiane mostrano ancora grande determinazione. La partita con il Belgio ha lasciato spazio a riflessioni e insegnamenti, ma l’obiettivo rimane ambizioso: conquistare il terzo posto contro la Francia domenica alle 16:30. È questa la forza dello sport, quella di rialzarsi sempre e puntare più in alto. E noi siamo pronti a tifare fino in fondo.

Stavolta il confine sottilissimo tra la vittoria e la sconfitta vede l’Italia restare dalla parte sbagliata della staccionata. Il Belgio vince e va in finale agli Europei dopo un’ultima parte di match fuori da qualsiasi canone logico. Andrea Capobianco, però, fa subito chiaramente capire che c’è un ulteriore obiettivo da raggiungere: la finale per il 3° posto con la Francia domenica alle 16:30. Queste le dichiarazioni del coach azzurro ai microfoni di Rai3: “ Peccato per il risultato, però penso che l’unica cosa che si possa dire a queste ragazze è grazie per quello che fanno. Hanno fatto una partita, tranne nei momenti in cui abbiamo subito dei canestri troppo facili nei primi due quarti, strepitosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Capobianco: “A queste ragazze va detto grazie per ciò che fanno, con la Francia ce la vogliamo giocare”

