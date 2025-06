Ancora lavori per riparare l' acquedotto un mese di divieti di sosta in pieno centro

A Messina, un intervento cruciale sulla rete idrica sta richiedendo un mese di divieti di sosta nel cuore della città. Per garantire un miglioramento duraturo e ridurre le perdite d’acqua, saranno adottate misure temporanee nelle strade perimetrali tra Santa Cecilia, Ugo Bassi, Nino Bixio e Natoli. L’obiettivo è ottimizzare i servizi e assicurare un futuro più sostenibile: il cambiamento inizia oggi, e il vostro supporto è fondamentale.

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficienza e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell'isolato compreso tra le vie Santa Cecilia, Ugo Bassi, Nino Bixio e Natoli. Pertanto, da lunedì 30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - riparare - acquedotto - mese

Ancora lavori per riparare l'acquedotto, un mese di divieti di sosta in pieno centro https://ift.tt/diOq7TN https://ift.tt/hZCyP1D Vai su X

Avviso Acquedotto Lucano A causa di una perdita sulla condotta adduttrice Agri-Frida, oggi 25 giugno 2025 l'erogazione idrica sarà sospesa nell'intero abitato per lavori di riparazione dalle 20:00 fino alla conclusione dei lavori, presumibilmente entro le ore Vai su Facebook

Santa Croce sull'Arno, lavori di riparazione all'acquedotto in via Cavour: modifiche al traffico; Ultimati i lavori di riparazione sull’acquedotto Verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto. Sono già iniziate le operazioni di ripristino della fornitura idrica; EMERGENZA COGHINAS: RIPARAZIONE COMPLETATA.

Centro storico di Fano, lavori sull'acquedotto: chiuse per un mese via Colombo e via Arco d'Augusto ma ci saranno delle eccezioni - Corriere Adriatico - Traffico interdetto da mercoledì 19 aprile, con riaperture durante i ponti e nei fine settimana: ecco ... corriereadriatico.it scrive

Acquedotto, 4 mesi di lavori per ridurre le dispersioni - Il Giorno - Il cantiere sarà aperto in via XXV Aprile lunedì da Cap Holding, con l’obiettivo di "preservare una risorsa preziosa come l ... Da ilgiorno.it