Ancora crisi in Comune salta il consiglio

Ancora una volta, il consiglio comunale salta, alimentando voci di una crisi che scuote la maggioranza. La parola “crisi”, spesso usata nel linguaggio finanziario o sentimentale, qui si fa strada tra le mura di Palazzo, lasciando intravedere un’epoca di instabilità . Ieri, con il rinvio del consiglio per mancanza del numero legale, si apre un nuovo capitolo di incertezza: i dettagli dei fatti rivelano un quadro che merita attenzione e riflessione.

Bufera in maggioranza. Crisi, si dice nel gergo, mutuando dalla finanza o dall’ambito sponsale una parola che indica il punto di non ritorno. Ed è da capire se ieri, con il rinvio del consiglio comunale per mancanza del numero legale, si sia verificata una nuova crisi oppure se l’assenza di due consiglieri di maggioranza rappresenti l’ennesimo tassello di uno scenario di crisi ben piĂą ampio. I fatti: all’apertura della seduta, sono stati conteggiati solo 11 presenti e 14 assenti: tutta la minoranza piĂą Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis, consigliere di Viva San Benedetto. Proprio la lista che alcune settimane fa aveva individuato in Gianluca Pompei il nome da candidare per la presidenza della Ciip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora crisi in Comune, salta il consiglio

