ancora abbandoni di rifiuti clara modifica i giorni di raccolta

La gestione dei rifiuti a Cento è nuovamente oggetto di aggiornamenti ma anche di segnalazioni, tra novità operative e criticità persistenti. Come aveva già anticipato il vicesindaco Vito Salatiello, ora è Clara a far sapere che a Cento cambia il calendario del ritiro rifiuti porta a porta con lo stop alle raccolte del sabato, ma frequenze e servizio restano invariati. "Con la bolletta di giugno è stato recapitato a tutti gli utenti del Comune di Cento il calendario per la raccolta porta a porta dei rifiuti relativo al secondo semestre 2025 – dice la nota di Clara – Il calendario introduce una novità significativa: a partire da luglio in tutto il territorio comunale di Cento non saranno più effettuati ritiri il sabato, eccetto la raccolta dell’umido per le utenze non domestiche del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it