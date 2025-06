Anche per Samsung Galaxy S23 ci sono le prime build di test di One UI 8

Le attese sono finite: anche per Samsung Galaxy S23 arrivano le prime build di test di One UI 8, aprendo la strada a nuove funzionalità e miglioramenti software. Questa fase che precede il rilascio ufficiale offre agli utenti più appassionati un'anteprima esclusiva delle novità che trasformeranno l’esperienza d’uso. Scopriamo insieme cosa riserva questa importante evoluzione del sistema operativo Samsung e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Tra gli smartphone per i quali è in arrivo One UI 8 vi sono anche quelli della serie Samsung Galaxy S23 e ora c'è pure una build L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Anche per Samsung Galaxy S23 ci sono le prime build di test di One UI 8

