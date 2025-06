Anche l’Indonesia verso Mosca Occidente a rischio sorpasso nel Sud globale Ecco perché

L'Indonesia, con la sua crescita esplosiva e una posizione strategica nel sud globale, si avvicina pericolosamente alla leadership tradizionale di Mosca e occidente. Durante la visita a San Pietroburgo, il presidente Putin e il suo omologo indonesiano hanno firmato un accordo che segna un passo decisivo verso una partnership sempre più forte. Ma cosa significa tutto questo per l’equilibrio geopolitico mondiale? Scopriamolo insieme.

Il Presidente russo Vladimir Putin e l’omologo indonesiano Prabowo Subianto hanno siglato, durante la visita effettuata da Subianto a San Pietroburgo, un accordo per la creazione di una partnership strategica tra i due Stati. Putin, come riportato dalla Deutsche Welle, ha definito l’ Indonesia come “uno dei partner strategici” della Russia nella regione dell’Asia-Pacifico ed ha aggiunto di ritenere che Giacarta fornirĂ un contributo importante al gruppo BRICS, l’alleanza globale che vede la partecipazione, tra gli altri, di Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, di cui l’Indonesia è diventata nuovo membro all’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it