Anche le stalle nella morsa di Pluto L'assedio dell'afa sugli allevamenti fa salire le bollette alle stelle

In un clima di crescente caldo e afa, anche gli allevamenti si trovano in difficoltà, affrontando costi energetici sempre più elevati. Le stalle, sotto la pressione del clima estremo e delle misure di raffreddamento, vedono salire alle stelle le bollette, mettendo a dura prova i margini degli allevatori. La sfida è ormai quotidiana: come garantire il benessere animale senza mettere in crisi la propria attività?

Brescia – Stalle nella morsa di Pluto: aumentano le bollette per gli allevatori. A fronte dell'anticiclone africano che sta portando grande caldo e afa sull'Italia in particolar modo sulla Pianura Padana, anche negli allevamenti sono scattate le contromisure: ventilatori, doccette e sistemi di raffrescamento sono attivi, e anche l'alimentazione viene ricalibrata per consentire agli animali di continuare a mangiare nonostante le alte temperature. "Stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni necessarie per difendere i nostri animali dall'assedio dell'afa – conferma Enrico Bettoni, allevatore e produttore di latte a Torbole Casaglia – nella nostra stalla sono in funzione sistemi di ventilazioni e doccette perché l'azione combinata di acqua e ventole agisce sul manto degli animali, abbassando la loro temperatura corporea.

