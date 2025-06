Anche Gala lascia Foggia | Il calore della piazza non lo dimenticherò mai

L’addio di Antonio Gala al Foggia segna la fine di un’epoca emozionante, lasciando un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi. La decisione ufficiale sancisce una nuova chapter per il club, che si prepara a scrivere pagine di futuro senza i protagonisti del passato. Con questa svolta, la piazza si interroga sulle prossime sfide e rinascite del Foggia, in un clima di entusiasmo e speranza per ciò che verrà.

Mancava solo l'ufficialità: anche Antonio Gala non è più un giocatore del Foggia. Si aggiunge a Salines ed Emmausso, che nei giorni scorsi avevano annunciato l'addio. Il Collegio Arbitrale della Figc ha, dunque, formalizzato la risoluzione anticipata del contratto di Gala e degli altri cinque. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

