Anche Cicerone crede in Pio

Anche Cicerone crede in Pio. Il gol di Pio Esposito contro il River, nato tra i campetti di Castellammare di Stabia, dimostra che la passione e la libertà di giocare sono i veri motori del talento. Prima di schemi e regole, ci sono sogni e divertimento: solo così i giovani calciatori possono scoprire il proprio potenziale e scrivere le proprie storie di successo.

Il gol al River di Pio Esposito, talento cresciuto sul campetto del quartiere Cicerone a Castellammare di Stabia, dove abitava con i genitori ed i fratelli, è la prova che prima delle scuole calcio conta la possibilità per i piccoli calciatori di divertirsi in libertà con il pallone fra i piedi. Regole e schemi vengono dopo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anche Cicerone crede in Pio

In questa notizia si parla di: cicerone - crede - schemi - regole

Anche Cicerone crede in Pio.

Anche Cicerone crede in Pio - Il gol al River di Pio Esposito, talento cresciuto sul campetto del quartiere Cicerone a Castellammare di Stabia, dove abitava con i genitori ed i fratelli, è la prova che prima delle scuole calcio co ... gazzetta.it scrive

Le cinque regole di Cicerone per fare un discorso perfetto - MSN - Ma le regole sono sempre lì, in quei 5 passi di Cicerone e in quello che parecchie centinaia di anni prima aveva già messo bene a fuoco Aristotele: «Le emozioni sono i fattori in base ai quali ... Scrive msn.com