Anche Cerreto Sannita alza la voce per la Palestina

In un mondo spesso silenzioso di fronte alle grandi tragedie, anche i piccoli comuni come Cerreto Sannita decidono di alzare la voce. Un gesto forte e significativo, simbolo di solidarietà e impegno morale. La scelta di questa comunità dimostra che, quando si tratta di giustizia e umanità , nessuno può restare indifferente. E così, con coraggio e determinazione, Cerreto Sannita si affaccia alla scena internazionale, ricordando che la voce di ogni comunità conta.

Un altro piccolo comune davanti a una tragedia mondiale. Una presa di posizione netta, chiara, carica di significato simbolico e morale. Anche Cerreto Sannita ha deciso di rompere l’indifferenza e prendere parolacon un atto formale e politico, ma soprattutto con . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Anche Cerreto Sannita alza la voce per la Palestina

