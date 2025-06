Anche a Mascali arriva il T-red per multare chi passa con il rosso ed evitare incidenti stradali

Anche a Mascali arriva il nuovo sistema T-Red, uno strumento innovativo per sanzionare chi passa con il rosso e prevenire incidenti stradali. L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire in modo più incisivo per garantire la sicurezza su un tratto delicato della strada Sicula Orientale (statale 114). All'altezza dell'intersezione semaforica con viale Immacolata e via Mercurio, verrà implementato il T-Red, rafforzando così la tutela di automobilisti e pedoni e rendendo le strade più sicure per tutti.

