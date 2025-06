Anas cerimonia di apertura per il nuovo tunnel di Tenda

Una giornata storica per Torino e oltre: venerdì 27 giugno si è tenuta la cerimonia di apertura del nuovo tunnel di Tenda, un’opera strategica che rivoluzionerà il traffico sulla strada statale 20. Con un investimento all’avanguardia, il tunnel promette sicurezza e fluidità ai viaggiatori. L’apertura ufficiale al transito, prevista per sabato 28 giugno, segna un passo importante verso una mobilità più efficiente e sostenibile nella regione.

TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta venerdì 27 giugno la cerimonia che anticipa l’apertura al transito del nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. Il nuovo tunnel sarà aperto al traffico nella giornata di sabato 28 giugno, dalle 12:00 alle 21:00. Domenica 29 apertura al traffico 06:00-21:00 e tutti i week end successivi. Nei giorni feriali le aperture saranno previste nelle seguenti fasce orarie: dalle 06:00 alle 09:00; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18:00 alle 22:00. Il 1617 luglio nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario 06:00-21:00 per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: apertura - tunnel - tenda - cerimonia

Gli inni nazionali francese e italiano aprono la cerimonia di riapertura del tunnel di Tenda Vai su Facebook

In diretta da Limone Piemonte per la riapertura del tunnel del Tenda, chiuso da troppi anni. Finalmente si torna a collegare l’Italia con la Francia, un’opera fondamentale per i cittadini, per il lavoro e per il turismo. Avanti così! Vai su X

Anas, cerimonia di apertura per il nuovo tunnel di Tenda; Dove seguire in diretta la cerimonia di apertura del tunnel del Tenda alle 17.30; La cerimonia di apertura del Tenda sarà trasmessa in diretta streaming.

Nuovo Tunnel del Tenda, Gemme (Anas): “L’apertura sabato 28 giugno dalle 12 alle 21” - L’annuncio alla cerimonia di inaugurazione dell’infrastruttura che collega l'Italia, attraverso il Piemonte e la Liguria, con la Francia ... Come scrive ilsecoloxix.it

Anas, cerimonia di apertura per il nuovo tunnel di Tenda - TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta venerdì 27 giugno la cerimonia che anticipa l’apertura al transito del nuovo tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. Riporta msn.com