Anacleto Colombiano è il nuovo presidente della Provincia di Caserta

Con grande entusiasmo, annunciamo che Anacleto Colombiano è il nuovo presidente della Provincia di Caserta. Il sindaco di San Marcellino ha conquistato la fiducia dei cittadini, superando i rivali Antonio Mirra e Angelo Di Costanzo in tutte le fasce di voto. I risultati in diretta testimoniano il suo successo: un trionfo che segna un nuovo capitolo per la provincia. La sua vittoria apre le porte a una leadership forte e ambiziosa…

. Il sindaco di San Marcellino si è imposto in tutte le fasce sui due sfidanti Antonio Mirra e Angelo Di Costanzo. Il voto in diretta ANACLETO COLOMBIANO - 184 fascia a; 56 fascia b; 159 fascia c; 217 fascia d; 47 fascia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

