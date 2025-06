ampliamento del campus il comune cerca fondi

L’ampliamento del campus di Faenza rappresenta una grande opportunità per valorizzare lo sport e promuovere il benessere della comunità. Candidato al bando Sport e Periferie, il progetto mira a creare una palestra polifunzionale al coperto, situata vicino all’attuale struttura, per offrire spazi all’avanguardia alle discipline sportive oggi meno valorizzate. Questo investimento rafforzerà il tessuto sociale e promuoverà uno stile di vita attivo e inclusivo.

L’ampliamento del ‘Campus’ in via Proventa a Faenza è stato candidato al bando Sport e Periferie. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è infatti reperire le risorse necessarie per la costruzione di una nuova palestra polifunzionale al coperto che secondo i progetti dovrebbe sorgere nelle immediate adiacenze rispetto all’attuale struttura. Il nuovo edificio sarà destinato a tutte quelle discipline sportive che oggi sono penalizzate dalla mancanza di spazi idonei per l’allenamento e l’attività agonistica tra cui pallamano, futsal, baskin e ginnastica ritmica. Da qui il nome del progetto "Campus, una palestra per tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it