Amodio | Nunez mi ricorda molto Cavani

Amodio Nunez, con il suo talento e la sua passione, ricorda molto Cavani, il grande attaccante che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi napoletani. Come Nicolas Amodio, anche lui ha vissuto il sogno di indossare la maglia azzurra, portando entusiasmo e speranza sul campo. √ą impossibile non emozionarsi pensando alle emozioni di questi protagonisti, che continuano a far sognare i fan. La loro storia √® un inno alla passione sportiva e all‚Äôamore per il Napoli.

A Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Nicolas Amodio, ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Arrivare a Napoli era un sogno per me! Venivo dalla Sambenedettese, ero un ragazzino, ma ho vissuto un sogno a Napoli! E ringrazierò sempre la gente di questa città, non mi stancherò mai di farlo. L'epoca di Cavani è stata meravigliosa, ha fatto grandissime cose a Napoli. Non è mai bello paragonare un calciatore ad un altro, ma Nunez mi sembra molto simile al Matador. E' una bestia fisicamente, in Inghilterra ha trovato poco spazio e a Napoli potrebbe ritrovare fiducia e poi penso che il campionato italiano sia adatto a lui.

