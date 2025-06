Ammazzato e fatto sparire condanna annullata per il killer La madre | Mattarella mi aiuti

Nel 2018, Francesco Vangeli divenne vittima di una terribile lupara bianca, condannato per aver amato la ragazza di un nipote di boss. La sua scomparsa rimane avvolta nel mistero, con il suo corpo mai ritrovato. Ora, la Cassazione ha disposto un nuovo processo, portando speranza a chi cerca giustizia in un caso che scuote l’Italia e mette in luce le omertà delle mafie.

Nel 2018 Francesco Vangeli è stato vittima di lupara bianca. La sua colpa? Stare con la ragazza che un nipote di boss voleva per sè. L’inchiesta ha ricostruito il suo omicidio ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. La Cassazione ordina un nuovo processo per l’assassino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ammazzato e fatto sparire, condanna annullata per il killer. La madre: “Mattarella mi aiuti”

