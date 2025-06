Ammazza la moglie dopo una lite Poi si getta nel lago e annega

Una tragedia sconvolge Rivalta, nel Torinese, dove si sospetta un omicidio-suicidio. Dopo una furiosa lite, un uomo avrebbe assassinato sua moglie e poi si sarebbe gettato nel lago, trovando tragicamente la morte. Testimoni hanno udito urla provenire dall’appartamento, alimentando il mistero di questa drammatica vicenda. La comunità è ancora sotto shock mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragica catena di eventi.

Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio suicidio quello scoperto a Rivalta, nel Torinese, dove è stato trovato in casa il cadavere di una donna. Secondo le prime ipotesi, la vittima potrebbe essere stata uccisa dopo una lite dal marito – alcune persone avrebbero sentito le urla della coppia provenire dall’appartamento – che poi si sarebbe tolto la vita nel lago grande di Avigliana. Ieri mattina alcuni testimoni avevano dato l’allarme per un uomo che era stato visto gettarsi in acqua. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che lo avevano riportato a riva, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’era stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ammazza la moglie dopo una lite. Poi si getta nel lago e annega

In questa notizia si parla di: lite - lago - ammazza - moglie

Rivalta (TO), donna trovata morta in casa, marito 55enne annegato nel Lago Grande di Avigliana, ipotesi omicidio-suicidio dopo una lite - Una tragedia scuote Rivalta: una donna viene trovata senza vita in casa, mentre il marito di 55 anni viene rinvenuto annegato nel lago Grande di Avigliana.

Ammazza la moglie dopo una lite. Poi si getta nel lago e annega; Ragazzo di 20 anni muore accoltellato fuori dalla discoteca, la lite prima dell'aggressione: gravissimo l'amic; Lamezia Terme, uccide il figlio al culmine di una lite: poi si costituisce.

Ammazza la moglie dopo una lite. Poi si getta nel lago e annega - Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio suicidio quello scoperto a Rivalta, nel Torinese, dove è stato trovato in ... Segnala quotidiano.net

Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana - Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo, Alessandro Raneri, ha ucciso la moglie Susy Carbone e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. msn.com scrive