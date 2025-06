Amleto in persona il dramma di Shakespeare nella nuova veste del Teatro delle forchette

Il celebre dramma di Shakespeare prende vita in una veste originale e coinvolgente con "Amleto, in persona" al Teatro delle Forchette. La Fabbrica delle Candela riaccende l’incanto del teatro sabato 12 luglio, portando sul palco un’interpretazione intensa e innovativa di uno dei più grandi classici della letteratura. Scopri come il giovane principe di Danimarca affronta il suo destino e rivive un capolavoro senza tempo sotto una luce nuova, pronta a lasciarti senza fiato.

La Fabbrica delle Candela torna a ospitale il teatro sabato 12 luglio con "Amleto, in persona" della compagnia Teatro delle Forchette e tratto dall'opera di William Shakespeare. Protagonista è il giovane principe di Danimarca, che ad un certo punto della fosca vicenda narrata da Shakespeare.

