Amici 25 | novità sul ruolo di Elena D’Amario e sui nuovi professori

Elena D’Amario, volto amatissimo di Amici 25, si prepara a sorprendere ancora una volta. Dopo aver incantato il pubblico come giudice nel serale della scorsa edizione, la ballerina è pronta a riappropriarsi del suo ruolo nel cast del talent di Maria De Filippi, anche se i dettagli ancora non sono ufficiali. Quale nuovo, affascinante capitolo l’attende? Scopriamolo insieme.

Elena D’Amario sarà ancora protagonista ad Amici 25, ma resta da capire in quale ruolo. Dopo aver brillato nel serale della scorsa edizione come giudice accanto a Amadeus e Cristiano Malgioglio, la ballerina ha confermato la volontà di tornare nel cast del talent di Maria De Filippi. Tuttavia, con l’uscita non ancora ufficiale dalla cattedra di danza, si aprono nuovi scenari. Scopriamoli insieme. Elena D’Amario: dal Serale a un nuovo ruolo ad Amici?. Durante una recente intervista a SuperGuida TV, concessa in occasione della presentazione del film Disney Pixar Elio, Elena D’Amario ha raccontato la sua esperienza nel talent show. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25: novità sul ruolo di Elena D’Amario e sui nuovi professori

"Ho vissuto questa esperienza con grande responsabilità e sempre con quell'empatia e quella gentilezza che credo siano molto importanti soprattutto nei confronti dei giovani che hanno un sogno." Elena D'Amario traccia un bilancio sul suo ruolo come giudic

