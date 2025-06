Amiamo Venezia guardatela è una città impossibile eppure esiste ha detto l' imprenditore Poi ci ha pensato un temporale a rovinare la serata

Amiamo Venezia, guardatela: una città impossibile eppure esiste. Come ha detto l'imprenditore, “Venezia è un miracolo”, e questa magia si percepisce anche tra le nuvole di un temporale che ha cercato di rovinare la serata. Oggi, tra festeggiamenti e sorrisi, si celebra l’amore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un matrimonio che, nonostante le sfide, conferma la bellezza senza tempo di questa meraviglia veneta.

