Amazon sta iniziando a bloccare le app pirata installate sulle Fire TV degli utenti

Amazon sta intensificando la lotta contro la pirateria, bloccando le app pirata installate sulle Fire TV e rafforzando la sicurezza degli utenti. Questa mossa rappresenta un passo deciso per tutelare i contenuti e rispettare le normative, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e legale per tutti. Scopriamo insieme come questa novità cambierà il modo di usare le Fire TV e cosa comporta per gli appassionati di streaming.

Amazon aveva promesso una stretta sulla pirateria dopo i report che vedono la Fire TV Stick come soluzione preferita dai pirati per accedere a contenuti illeciti. La stretta è arrivata.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Amazon sta iniziando a bloccare le app pirata installate sulle Fire TV degli utenti

In questa notizia si parla di: amazon - fire - iniziando - bloccare

