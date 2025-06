Amanda Seyfried rivela di aver sostenuto sei provini per Wicked

Amanda Seyfried, candidata all’Oscar, svela i retroscena delle sue audizioni per Wicked. La talentuosa attrice ha confidato di aver sostenuto ben sei provini per conquistare un ruolo nell’atteso adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, diretto da Jon M. Chu. Dopo aver già raccontato di aver tentato di interpretare Glinda durante le riprese della sua serie, Seyfried rivela quanto la ricerca della perfezione possa essere intensa. Una testimonianza di dedizione e passione che…

La candidata all’Oscar Amanda Seyfried ha recentemente parlato del processo di audizione per Wicked, sottolineando di essersi presentata “sei volte” per ottenere una parte nell’adattamento cinematografico del musical di Broadway diretto da Jon M. Chu, dopo aver già rivelato in precedenza di aver fatto un provino per interpretare Glinda durante le riprese della sua serie The Dropout di Hulu. “ Sono in una posizione privilegiata in cui non devo fare audizioni. Ma mi piace, ovviamente, ne ho parlato molto. Ho fatto audizione sei volte per Wicked perché doveva essere davvero perfetto ”, ha ricordato nel podcast In the Envelope di Backstage. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

