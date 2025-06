Amadeus e Giovanna sostengono il progetto AYA Adolescents & Young Adults di Fondazione Humanitas per la Ricerca

Amadeus e Giovanna Civitillo continuano a essere protagonisti di un impegno solidale di grande impatto, supportando con entusiasmo il Progetto AYA “Adolescents & Young Adults” di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Durante una visita emozionante a Rozzano, hanno rinnovato il loro sostegno, lanciando un appello potente e coinvolgente per raccogliere fondi dedicati a migliorare le cure e le speranze di giovani adulti affetti da patologie oncologiche. Un gesto che fa la differenza.

Rozzano, 27 giugno 2025 – Una mattinata intensa e carica di emozione quella che si è svolta per il terzo anno consecutivo in Humanitas, durante la quale Amadeus e Giovanna Civitillo insieme a Fondazione Humanitas per la Ricerca, hanno visitato la struttura e rinnovato il loro impegno a favore del Progetto AYA “Adolescents & Young Adults ”. Con questo incontro, la coppia lancia nuovamente un appello per raccogliere fondi, anche destinando il proprio 5xmille, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della Ricerca scientifica e del sostegno psico-sociale dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti affetti da patologie onco-ematologiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Amadeus e Giovanna sostengono il progetto AYA “Adolescents & Young Adults” di Fondazione Humanitas per la Ricerca

