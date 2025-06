Amadeus e Giovanna Civitillo in Humanitas | Vicini ai giovani pazienti oncologici la ricerca ha bisogno di tutti noi

Amadeus e Giovanna Civitillo dimostrano ancora una volta il loro cuore grande unendosi a Fondazione Humanitas per la Ricerca nel supporto ai giovani pazienti oncologici. Con il rinnovato impegno nel Progetto AYA “Adolescents & Young Adults”, si rafforza la consapevolezza che la ricerca ha bisogno di tutti noi per costruire un futuro di speranza e cura. Uniamoci anche noi per fare la differenza.

