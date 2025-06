Alvaro Vitali l' accusa della sorella ai funerali | Stefania ce lo ha portato via

In un momento di grande dolore, la famiglia di Alvaro Vitali si trova a confrontarsi con accuse dure e dolorose. La sorella dell’attore, visibilmente sconvolta, ha puntato il dito contro Stefania Corona, affermando che lei avrebbe allontanato Vitali dalla famiglia. Un racconto carico di rancore e tristezza che svela il lato più intimo di una perdita ormai insopportabile. La verità , forse, si cela dietro le parole di chi ha amato e perso troppo presto.

All’uscita dai funerali di Alvaro Vitali, celebrati nella chiesa di San Pancrazio, la sorella dell’attore ha rilasciato dichiarazioni cariche di dolore e rancore contro Stefania Corona, compagna storica dell’ex Pierino del cinema italiano. Con voce rotta e occhi lucidi, ha accusato Corona di aver allontanato Vitali dalla famiglia: "La moglie ce lo ha portato via", ha detto a cronisti, tra cui Fanpage.it. La sorella ha descritto un cambiamento profondo in Alvaro dopo l’incontro con Corona, definito da lui “l’amore della sua vita”. "Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato. Ci eravamo persi", ha raccontato, sottolineando una distanza sempre piĂą marcata tra l’attore e i suoi affetti originari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it