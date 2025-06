Alvaro Vitali con chi si presenta al funerale la moglie Stefania | tutti sconvolti

Alvaro Vitali, icona indimenticabile del cinema italiano, è stato salutato in un momento di grande emozione e riflessione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tangibile, sottolineato dalla presenza discreta della famiglia e dagli amici stretti, come la moglie Stefania. Un addio intimo che invita a ricordare la sua eredità artistica e a riflettere sulla memoria collettiva. Perché, in fin dei conti, ogni volto celebre merita di essere celebrato adeguatamente.

Personaggi Tv. L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, attore simbolo di una stagione irripetibile del cinema italiano, è avvenuto in una chiesa semi-deserta nonostante i fiumi di ricordi pubblici. A raccontare quel vuoto è Claudio Di Napoli, regista e amico fraterno, che con voce rotta dalla delusione ha rivelato: "Mi aspettavo una folla. Invece eravamo in pochi". Una testimonianza amara, che apre uno squarcio sulla dimenticanza collettiva verso un volto che ha fatto ridere generazioni intere. Non mancava però la moglie Stefania Corona, con chi si è presentata? Leggi anche: Funerali Alvaro Vitali, la presenza di una donna non passa inosservata: ecco chi era La chiesa mezza vuota e le assenze che pesano.

L’addio (amaro) ad Alvaro Vitali, Carlo Verdone 'unico' al funerale: lo ha voluto con sé in Vita da Carlo 4; Alvaro Vitali, funerali nella Chiesa di San Pancrazio. Verdone: «?Faceva cinema vero, ma non so se il cinema e; Carlo Verdone, il toccante discorso al funerale di Alvaro Vitali.

