altri due occhi del bosco telecamere anti piromani a difesa del monte pisano

Altri due occhi vigilanti si accendono sui Monti Pisani, rafforzando la lotta contro i piromani e proteggendo il nostro patrimonio naturale. Le nuove telecamere con sensori termici, capaci di monitorare 24 ore su 24 anche su territori diversi, rappresentano un passo importante verso la tutela del bosco e della comunità . È l’upgrade di "Occhi del bosco", un sistema di sorveglianza che fa della prevenzione una priorità . La sicurezza del monte inizia da qui.

di Enrico Mattia Del Punta CALCI Due nuove telecamere con sensori termici, programmate per un monitoraggio h24 dei monti pisani sul versante calcesano, ma orientabili all’occorrenza anche verso altri territori. È l’upgrade presentato ieri nel centro intercomunale Aib di Calci del sistema di videosorveglianza "Occhi del bosco", nato nel 2020 dopo il tragico incendio del 2018 che spazzò via mille ettari di vegetazione. Le telecamere consentono la localizzazione automatica di focolai di incendio, permettendo ai volontari di intervenire in tempi strettissimi. Ma non solo: il sistema fornisce un supporto concreto anche nella fase di coordinamento degli interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it