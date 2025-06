Altri colpi in arrivo Lariani scatenati | quasi fatta per Jesus Rodriguez dal Betis

Il mercato del Como si infiamma: i biancoblù sono pronti a rafforzarsi con altri colpi di scena, tra cui l’attesa ufficializzazione di Jesus Rodriguez dal Betis Siviglia. Con un occhio rivolto alla zona Europa, la società lavora intensamente su più fronti per perfezionare la rosa e puntare in alto nella prossima stagione. L’affare Rodriguez, con una base di 21 milioni più bonus, potrebbe essere il nuovo passo decisivo verso il rilancio del club.

Una rosa per puntare verso la zona Europa nella prossima stagione. In queste ore il Como sta lavorando su più fronti e non solo sul mercato spagnolo, anche se si attende a breve l’acquisto di Jesus Rodriguez (nella foto), attaccante del Betis Siviglia. L’accordo prevede una base di 21 milioni più 6 di bonus, la cifra totale si avvicina alla clausula rescissoria fissata a 30. Fabregas aveva cercato già di prendere l’esterno dell’Under 21 spagnola a gennaio, ma non c’è riuscito. Si guarda anche alla difesa: Mario Gila è un obiettivo primario. Il giocatore non ha ancora rinnovato con la Lazio. Lotito nicchia e non vuole rilanciare, anche se Sarri lo ritiene indispensabile in coppia con Romagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Altri colpi in arrivo. Lariani scatenati: quasi fatta per Jesus Rodriguez dal Betis

