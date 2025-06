Altra candidatura a Premio Nobel per la pace per Trump Il presidente congolese propone il tycoon | Decisivo nell’accordo tra Congo e Ruanda

Un nuovo capitolo si apre nel mondo delle candidature al Premio Nobel per la Pace: questa volta, il nome di Donald Trump si affianca a quello di Félix Tshisekedi, presidente della Repubblica Democratica del Congo. Mentre Carter apprezza il ruolo di Trump nella pace tra Israele e Iran, il leader congolese lo vede come protagonista decisivo negli accordi tra Congo e Ruanda. Un riconoscimento che potrebbe ridefinire i protagonisti della diplomazia internazionale.

Altra candidatura al Premio Nobel per la Pace per Donald Trump. Dopo quella presentata dal deputato repubblicano della Georgia Earl “Buddy” Carter, per il «ruolo nella mediazione di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, che ha posto fine a un’escalation durata 12 giorni», è arrivata anche la candidatura presentata dal presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi. Lo ha annunciato a margine della firma di un accordo con il Ruanda avvenuta oggi a Washington con la mediazione degli Stati Uniti. La notizia è emersa durante un incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca, quando una giornalista congolese ha riferito pubblicamente che Tshisekedi avrebbe proposto l’ex presidente statunitense per l’ambito riconoscimento. 🔗 Leggi su Open.online

