Almanacco | Venerdì 27 giugno | accadde oggi compleanni santo e aforisma del giorno

Benvenuti all'almanacco di venerdì 27 giugno! Un giorno ricco di storia, con eventi che hanno segnato il passato e celebrazioni dedicate ai santi, tra cui la Madre del Perpetuo Soccorso. Oggi, riflettiamo sull'aforisma di Jean Hersey: "Giugno è la porta dell'estate", un invito a vivere con entusiasmo questa stagione.

Il 27 giugno è il 178º giorno del calendario gregoriano (il 179º negli anni bisestili). Mancano 187 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Madre del Perpetuo Soccorso. Aforisma di Giugno Giugno è la porta dell'estate (Jean Hersey)

