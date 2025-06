Allison Williams e James Wan anticipano SOULM8TE lo spin-off di M3GAN | Come Attrazione fatale ma con i robot

Allison Williams e James Wan svelano in anteprima SOULM8TE, lo spin-off di M3GAN che promette di rivoluzionare il genere con robot spietati e intrighi mozzafiato. Immaginate un'Attrazione fatale, ma popolata da macchine intelligenti e pericolose: un nuovo capitolo pronto a sfidare le aspettative del pubblico. Se l’universo di M3GAN si espandesse, sarebbe il prossimo MCU? La risposta? Dobbiamo solo attendere e… scoprirlo insieme!

Se l’universo cinematografico di M3GAN continuasse a crescere, lo chiameremmo MCU? E, cosa ancora più importante, darebbe del filo da torcere alla Marvel Studios? “Incrociamo le dita”, ha dichiarato James Wan, produttore di tutti questi film attraverso la sua società Atomic Monster, a Entertainment Weekly. “Speriamo che il secondo film abbia abbastanza successo da permetterci di realizzare altri M3GAN ”. Mentre M3GAN 2.0, il sequel del fenomeno femminile della cultura pop del 2022, esce questo fine settimana nei cinema, Wan e la star Allison Williams forniscono un aggiornamento sulla prossima fase dell’evoluzione: SOULM8TE, uno spin-off che funziona come un thriller erotico vietato ai minori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

