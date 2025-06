Allerta meteo per caldo estremo | domani Campania rovente fino a 40 ºC

Le condizioni meteo si stanno pian piano intensificando, portando la Campania a vivere una giornata rovente con temperature che potrebbero raggiungere i 40-42°C. Mentre il caldo asfissiante avvolge l’Italia, le allerte per ondate di calore estremo sono già in vigore, e la minaccia di temporali violenti si fa sempre più concreta. Prepariamoci a affrontare un clima torrido e imprevedibile: la situazione richiede massima attenzione e prudenza.

Il caldo continua ad attanagliare l’Italia malgrado il forte maltempo che ha colpito le regioni settentrionali ieri, quando chicchi di grandine dal diametro di circa 10 centimetri si sono abbattuti sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Anzi sono proprio queste temperature estreme a fornire energia all’atmosfera per lo sviluppo di celle temporalesche imponenti in grado di generare fenomeni così violenti. Le condizioni meteo si stanno pian piano stabilizzando e oggi, a parte della leggera instabilità tra la tarda mattinata e il pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ci aspettiamo tempo.. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Allerta meteo per caldo estremo: domani Campania rovente fino a 40 ºC

