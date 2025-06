Allerta caldo Perugia da bollino rosso oggi e domani | attivato il livello di allarme 3

Perugia è sotto stretta allerta caldo con il bollino rosso, attivo oggi e domani, segnando un livello di rischio 3. Le temperature sfiorano i 34°C, con una percezione ancora più elevata che mette a dura prova le fasce più vulnerabili. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi dal colpo di calore e garantire la propria sicurezza. Restate aggiornati e seguite i consigli delle autorità per affrontare al meglio questa ondata di calore record.

Perugia resta città da bollino rosso per il caldo anche per la giornata di domani. Il bollettino del ministero della Salute riporta una temperatura di 25 gradi alle ore 8 di domani, sabato 28 giugno. Alle ore 14 la temperatura sarà di 34 gradi, mentre per la giornata la temperatura percepita.