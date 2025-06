Allerta Caldo a Bianco Calabria | temperature estreme nel weekend

si aggireranno intorno ai 32°C sotto un cielo soleggiato, mettendo alla prova la resistenza di tutti. Preparatevi a vivere un weekend all’insegna del caldo intenso e delle elevate temperature, che richiedono massima attenzione e precauzioni. Restate aggiornati e adottate le misure necessarie per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Allerta caldo in arrivo a Bianco: sabato 28 giugno previste temperature fino a 32°C e cielo soleggiato dalle 8:00 alle 19:59.. Con l'arrivo del weekend, Bianco si prepara ad affrontare un'ondata di calore che ha fatto scattare un'allerta caldo di livello giallo da parte delle autorità meteo. A partire dalle 08:00 di sabato 28 giugno, e fino alle 19:59 dello stesso giorno, sono previste temperature estremamente elevate, con massime che raggiungeranno i 32°C e un cielo completamente soleggiato. Rischi per la salute e raccomandazioni. Secondo quanto segnalato dal portale meteo, si tratta di fenomeni meteorologici di moderata intensità, ma sufficienti a causare disagi, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

