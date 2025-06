Allenare con empatia | 6 consigli per un atleta consapevole

Allenare con empatia è la chiave per liberare il massimo potenziale di ogni atleta, integrando talento e crescita personale. Scopri i 6 consigli essenziali della psicologa sportiva Elena Giulia Montorsi, che sottolineano come sensibilità, ascolto e intelligenza emotiva siano strumenti fondamentali per costruire un percorso di successo, fatto di rispetto e collaborazione. Perché, alla fine, allenare con empatia significa far crescere non solo campioni, ma anche persone autentiche e consapevoli.

