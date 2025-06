Allegri scacco matto alla Juve | due schiaffi con una mossa sola

Allegri mette a segno un colpo che scuote le fondamenta della Juventus, portando a casa due schiaffi con una sola mossa. Con l'ingresso di soldi veri, il Milan si rialza con decisione, puntando alla grandezza. Tra vecchie conoscenze e nomi pesanti, questa strategia potrebbe cambiare gli equilibri del calcio italiano. Il nuovo corso è appena iniziato: il campo e i bilanci sono pronti a parlare.

Ora che iniziano ad arrivare i soldi veri, il Milan può cominciare davvero a pensare in grande. La rifondazione delicata ma ambiziosa partita con Igli Tare sta iniziando a dare i suoi frutti. Denaro in cassa ne sta entrando parecchio, e altro ne entrerà. Perché la rosa rossonera ha mercato, eccome se ce l'ha. Serve solo incastrare bene i pezzi del puzzle: chi parte, chi resta, chi vale, chi si rivaluta.

Il tempismo è tutto. E un uomo navigato, uno di calcio vero come Tare lo sa bene. Per questo appena compreso che Conte sarebbe rimasto a Napoli e che Inzaghi aveva già la testa in Arabia, è scattato il blitz e ha chiuso per Max Allegri, approfittandone al mo

