Allegri al Milan ma i tifosi della Juventus lo rimpiangono | il trend virale con Destri di Gazzelle

Allegri al Milan suscita scalpore, ma i tifosi della Juventus provano un dolce rimpianto per l’epoca d’oro sotto la sua guida. Un trend virale sui social, nato tra i concerti di Gazzelle, mette in musica questa nostalgia: “Destri” diventa il simbolo di un passato ricco di successi. Durante l’esibizione del brano, i fan bianconeri trovano un modo originale per esprimere il desiderio di rivedere il loro tecnico preferito in bianconero, dimostrando come il cuore calcio spesso batta più forte delle decisioni ufficiali.

Massimiliano Allegri è ufficialmente tornato al Milan, ma tra i tifosi della Juventus cresce sempre di più il rimpianto per l’ex tecnico bianconero, protagonista di anni ricchi di successi a Torino. A confermarlo è un trend virale sui social, nato in modo curioso durante gli ultimi concerti di Gazzelle a San Siro e all’ Olimpico di Roma. La canzone “Destri” di Gazzelle diventa l’inno della nostalgia juventina. Durante l’esibizione del brano “Destri”, uno dei più noti successi del cantautore romano, alcuni tifosi juventini si sono fatti riprendere mentre guardavano sul telefono video e momenti iconici di Max Allegri alla Juve. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Allegri al Milan, ma i tifosi della Juventus lo rimpiangono: il trend virale con “Destri” di Gazzelle

