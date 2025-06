Allegri al Milan? La risposta dei tifosi della Juve ai concerti di Gazzelle – Video

Il ritorno di Allegri al Milan ha riacceso emozioni contrastanti tra i tifosi, specialmente tra i sostenitori della Juventus. Mentre il tecnico si riappropria della scena milanese, alcuni tifosi bianconeri rispondono con ironia e nostalgia, protagonisti di momenti curiosi durante i concerti di Gazzelle a San Siro e all'Olimpico. Un episodio che dimostra come le passioni calcistiche e musicali si intreccino in un modo unico e coinvolgente, creando un racconto di suspense e rivincita.

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri è tornato al Milan. Ma, almeno per ora, sono molti i tifosi della Juventus a rimpiangerlo, insieme ai tanti anni di successi in bianconero. Diversi sostenitori juventini lo hanno ribadito, curiosità, nel corso degli ultimi concerti di Gazzelle a San Siro e all'Olimpico. In un modo particolare e con la sponda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

