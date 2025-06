Allarme rifiuti | cassonetti stracolmi e puzza Città ostaggio della spazzatura

Allarme rifiuti: i cassonetti stracolmi e l'odore pungente stanno trasformando le nostre città in veri e propri ostaggi della spazzatura. L’estate, con il suo caldo, rende questa scena ancora più insopportabile, come uno slalom gigante tra sacchi abbandonati e odori sgradevoli. Se l’agonismo alpino richiede velocità e tecnica, ora ci serve una strategia efficace per liberare le strade da questa crisi e restituire dignità alle nostre città.

Lo slalom gigante d?estate non è proprio tra i più rigeneranti. Se la disciplina alpina più prestigiosa richiede agli atleti velocità, tecnica e agilità, a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Allarme rifiuti: cassonetti stracolmi e puzza. Città ostaggio della spazzatura

