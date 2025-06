Allarme maltempo | frana sulla statale strade chiuse

Allerta maltempo in Lombardia: una frana sulla statale dello Stelvio ha costretto alla chiusura della strada nei pressi di Bagni Vecchi, a Bormio. L'evento, avvenuto giovedì sera a causa delle intense precipitazioni, ha creato disagi e rende necessarie precauzioni per chi si trova in zona. Restate aggiornati: la sicurezza viene prima di tutto e gli interventi sono in corso per ripristinare al più presto la viabilità .

Strada chiusa sul passo dello Stelvio a causa di una frana avvenuta ieri sera – giovedì 26 giugno – nei pressi di Bagni Vecchi lato Bormio. Secondo le prime informazioni, lo smottamento è avvenuto attorno alle 21 a causa del maltempo che ha colpito le regioni italiane del nord-est, ed ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Maltempo Italia, ferrovia tagliata in due da una frana: città sommersa dal fango - Il maltempo in Italia ha avuto conseguenze devastanti, con una ferrovia interrotta da una frana e città sommerse dal fango.

Nubifragi, frane, case isolate e allerta arancione. Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), dove una frana Vai su Facebook

Maltempo, rientrato l’allarme frana a Cancia; Violento temporale, a Borca suona l'allarme frana: chiusa l'Alemagna; Maltempo, a Cancia suona l’allarme frana: chiusa la Statale 51.

Borca di Cadore, frana diventa trappola di fango: case sommerse, chiusa la Statale 51 Alemagna - Nella frazione di Cancia i massi bloccano le porte delle abitazioni, notte di lavoro per i vigili del fuoco. quotidiano.net scrive

Violento temporale, a Borca suona l'allarme frana: chiusa l'Alemagna - Un forte temporale, la sirena dell'allarme frana che rieccheggia e tanta apprensione nella zona di Borca di Cadore: la strada statale 51 di Alemagna è stata chiusa al traffico in entr ... Scrive ildolomiti.it