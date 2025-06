Allarme caldo nelle scuole | Esami a temperature africane

L’ondata di caldo africano sta mettendo a dura prova studenti e insegnanti durante gli esami orali nelle scuole italiane. La federazione Uil Scuola Rua ha raccolto numerose segnalazioni dalla provincia di Ferrara, evidenziando il disagio causato dalle temperature estreme. Le lamentele, sottolinea il sindacato, evidenziano una crescente emergenza che rischia di compromettere la concentrazione e il rendimento degli studenti. È urgente trovare soluzioni efficaci per garantire un ambiente più confortevole e sicuro.

