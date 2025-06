Allarme caldo nei luoghi di lavoro la Cisl | Nuova ordinanza per fermare le attività nelle ore più roventi

L’ondata di caldo record sta mettendo a rischio la salute dei lavoratori in Romagna, specialmente negli ambiti edili e agricoli. La Cisl interviene con una nuova ordinanza per fermare le attività nelle ore più torride, proteggendo chi lavora sotto il sole cocente. È urgente adottare misure efficaci per contrastare questa emergenza climatica e garantire la sicurezza di tutti. La tutela dei lavoratori non può più aspettare.

L'ondata di calore anomala e anticipata sta mettendo a serio rischio la salute dei lavoratori in Romagna, in particolare quelli impiegati nei cantieri edili e nel settore agricolo. Questo fenomeno, ormai una conseguenza strutturale dei cambiamenti climatici, richiede azioni immediate e concrete. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

